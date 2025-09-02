Jongen (16) omgekomen bij brand Roermond, broertje en moeder zwaargewond

Een 16-jarige jongen is dinsdagochtend overleden bij een woningbrand aan de Plutolaan in Roermond. Zijn 14-jarige broer en hun moeder raakten zwaargewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De brand werd rond 07.45 uur gemeld. Toen hulpdiensten arriveerden, troffen ze de moeder en haar zoon buiten de woning aan. Binnen werd later het overleden slachtoffer gevonden.

De politie onderzoekt de brand en sluit brandstichting niet uit. Forensische specialisten doen onderzoek naar de oorzaak. Voor betrokkenen wordt nazorg geregeld.