Jongeren organiseren herdenkingstocht voor omgekomen Peggy (51) en zoon Kyano (16)

Jongeren uit Roermond leven mee met de dood van hun stadsgenoot Kyano (16) en moeder Peggy, die dinsdag overleden door een grote brand in hun huis. De jongeren willen samenkomen en hun verdriet delen. Ze gaan woensdag samen voetballen bij het jongerencentrum, dat wat Kyano ook graag deed. Daarna laten ze witte ballonnen op en lopen ze in stilte naar het afgebrande huis. Daar houden ze 2 minuten stilte en leggen ze bloemen neer.

Bij de woningbrand kwamen de 51-jarige moeder Peggy en de 16-jarige Kyano om het leven, een 14-jarige broer raakte zwaargewond.

Een getuige vertelde dinsdagochtend nog dat een buurman de moeder uit de brandende woning had gesleept:

2:13 Buren helpen bij dodelijke brand in Roermond: 'Voordeur ingeslagen, buurvrouw naar buiten gesleept'

Het onderzoek naar de brand is nog in volle gang. Eerder meldde de politie al "ernstig rekening" te houden met brandstichting.