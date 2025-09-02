Terug

Drama in Roermond: na zoon (16) overlijdt ook moeder (51) na brand

Brand

Vandaag, 18:51

De woningbrand die dinsdagochtend plaatsvond in Roermond heeft een tweede persoon het leven gekost. Het gaat om de moeder (51) van de 16-jarige jongen die eerder al overleed door de brand. Zijn 14-jarige broer raakte zwaargewond.

De moeder en de 14-jarige jongen werden buiten de woning aangetroffen. De 16-jarige jongen werd binnen gevonden. Hij overleed ter plaatse. De moeder en de 14-jarige jongen raakten zwaargewond en werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De moeder overleed later ook aan haar verwondingen.

De politie liet eerder al weten dat het "niet goed" ging met de zwaargewonde slachtoffers.

Een getuige vertelde dinsdagochtend nog dat een buurman de moeder uit de brandende woning had gesleept:

Buren helpen bij dodelijke brand in Roermond: 'Voordeur ingeslagen, buurvrouw naar buiten gesleept'
2:13

Buren helpen bij dodelijke brand in Roermond: 'Voordeur ingeslagen, buurvrouw naar buiten gesleept'

Het onderzoek naar de brand is nog in volle gang. Eerder meldde de politie al "ernstig rekening" te houden met brandstichting.

De vader van de jongens stond volgens de politie niet ingeschreven op het adres aan de Plutolaan.

Hart van Nederland/ANP

