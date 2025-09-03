Moeder (51) en zoon (16) fatale brand Roermond herdacht tijdens stille tocht

In de Roermondse wijk Donderberg is woensdagavond een grote groep mensen samengekomen voor een stille tocht. Ze herdachten de slachtoffers van de verwoestende woningbrand van dinsdag, waarbij een 51-jarige vrouw en haar 16-jarige zoon om het leven kwamen. Een 14-jarige zoon raakte zwaargewond.

De tocht begon in de buurt van de getroffen woning en eindigde bij wijkcentrum De Donderie. Veel jongeren liepen mee, sommigen met witte ballonnen in hun hand. De sfeer was ingetogen en emotioneel. Burgemeester Yolanda Hoogtanders sprak "om nog eens haar betrokkenheid als burgermoeder te onderstrepen", zei een woordvoerder van haar.

Dinsdagavond kwamen buurtbewoners al samen in wijkcentrum De Donderie om over de brand te praten. Daar was de burgemeester ook bij.

Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De politie meldde eerder "ernstig rekening" te houden met brandstichting.

ANP