Brand Roermond waarbij moeder en zoon omkwamen werd aangestoken

Crime
Vandaag, 15:26
De woningbrand in Roermond, waarbij twee mensen om het leven kwamen en iemand zwaargewond raakte, is aangestoken. Dat bevestigt de politie. Het vermoeden was er al dat het om brandstichting ging.
De politie onderzoekt waarom er jerrycans in de woning aan de Plutolaan aanwezig waren. Omstanders hebben na de brand opnames gemaakt en de politie krijgt deze beelden graag in handen.
Een getuige vertelde dinsdagochtend nog dat een buurman de moeder uit de brandende woning had gehaald:
Bij de woningbrand kwamen dinsdag een jongen (16) en zijn moeder (51) om het leven. Hun 14-jarige broer en zoon werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.
ANP
