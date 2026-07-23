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Grote brand zorgt voor zwarte rookwolk boven Maastricht

Brand

Vandaag, 16:26

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In Maastricht is donderdagmiddag een grote brand uitgebroken aan de Adelbert van Scharnlaan. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. Er raakte niemand gewond.

De brand brak rond 14.50 uur uit. Er was niemand meer aanwezig in het gebouw, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan Hart van Nederland. Het zou volgens De Limburger gaan om een kantoorpand dat wordt verbouwd tot studentenwoningen.

Flinke rookpluim

Op bovenstaande beelden is te zien hoe de vlammen uit het dak slaan. De brand zorgt voor een flinke rookpluim boven de stad. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

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