Auto crasht en vliegt in brand na achtervolging in Maastricht

Een auto met vijf inzittenden is na een achtervolging door de politie in Limburg tegen een woning net over de grens in België gebotst. De auto vloog daarbij in brand. Volgens de Belgische krant Het Belang van Limburg raakten de inzittenden lichtgewond. De politie moest één passagier uit de auto helpen.

De Nederlandse politie meldt dat agenten de auto rond 03.00 uur zagen rijden op de Tongersestraat in Maastricht. Agenten wilden de auto vanwege opvallend rijgedrag staande houden, maar de bestuurder ging er op hoge snelheid vandoor richting België. Op grote afstand zag de politie dat de auto tegen een woning in Veldwezelt tot stilstand kwam, waarna agenten eerste hulp verleenden.

Alle vijf inzittenden zijn twintigers uit België. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De 21-jarige bestuurder is beboet voor meerdere verkeersovertredingen in Nederland.