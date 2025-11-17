Explosie in huis Maastricht, buren geëvacueerd

Crime
Vandaag, 22:37 - Update: 1 uur geleden
Een woning aan het Miradorplein in Maastricht heeft maandagavond aanzienlijke schade opgelopen door een explosie, meldt de politie. Ook woedde er korte tijd brand. Buren in aangrenzende appartementen moesten hun huis uit en zijn opgevangen in een buurtcentrum.
De ontploffing vond rond 19.45 uur plaats. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden.
