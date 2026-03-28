Grote brand in loods met gevaarlijk afval in Maastricht

Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Maastricht is zaterdagochtend een grote brand uitgebroken in een loods waar gevaarlijk afval ligt. De brandweer is uitgerukt met veel mensen en materieel en krijgt onder meer hulp van de brandweer van Chemelot, het industriecomplex bij Geleen.

Afvalbedrijf PreZero verwerkt op de locatie in het havengebied van Maastricht uiteenlopende soorten afval. Welke gevaarlijke stoffen in de brandende loods aan de Ankerkade liggen, weet een woordvoerster van de brandweer nog niet. "Onze verkenningseenheden zijn metingen aan het doen", vertelt ze. Vooralsnog zijn geen riskante concentraties gemeten. Ook zijn er geen slachtoffers.

Blusrobot

De brandweer heeft onder meer een droneteam opgeroepen en een blusrobot ter plaatse gebracht. Die kan eventueel het pand in, zodat brandweerlieden zelf geen gevaar lopen. De brandweer van Chemelot heeft ook nog een voertuig met een extra lange blusarm gestuurd. Verder zijn diverse hoogwerkers aanwezig om het vuur te blussen.

De blusrobot van de Zuid-Limburgse brandweer. Beeld: Zuid-Limburg Veilig

Rookwolken trekken in de richting van Bunde, enkele kilometers ten noordoosten van de plek waar de brand woedt. Mensen die daar last van hebben, krijgen zoals altijd het advies om ramen en deuren te sluiten en ook mechanische ventilatie uit te schakelen.

In de omgeving van het afvalbedrijf heeft de brandweer een ruime afzetting gemaakt om iedereen op afstand te houden. Andere bedrijven in de directe omgeving zijn daardoor vooralsnog onbereikbaar.