Grote brand uitgebroken bij strandtent in Zandvoort

De brandweer is momenteel bezig met het blussen van een grote brand bij strandtent Bernie's Beachclub in Zandvoort.

Op beelden is te zien dat er vlammen uit het dak slaan. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. "Vermoedelijk is buiten naast het pand iets in brand gestoken, dit wordt momenteel nog onderzocht door de politie", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland aan Hart van Nederland. Door de harde wind is de brand vermoedelijk overgeslagen naar de strandtent.

NL Alert

De brand is zo groot dat het gebouw als verloren kan worden beschouwd, aldus de woordvoerder. De brandweer zal het vuur gecontroleerd uit laten branden. Er is een NL Alert uit gegaan in de omgeving met het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Zeeweg is vooralsnog afgesloten.