Muur stort in tijdens grote brand in Zeeuws dorp, brandweerlieden gewond

Twee brandweerlieden zijn donderdagavond tijdens het blussen van een grote brand in Driewegen gewond geraakt doordat een muur instortte, meldt de veiligheidsregio. De brand woedde in een boerenschuur aan de Trenteweg in het Zeeuwse dorp. De gewonde brandweerlieden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak rond 21.00 uur uit. In de schuur ligt hooi opgeslagen. Ook staan er landbouwmachines. De bewoners van het naastgelegen woonhuis hebben hun woning volgens de veiligheidsregio veilig kunnen verlaten. De veiligheidsregio waarschuwt omwonenden om uit de rook te blijven die vrijkomt bij de brand.

Rond 23.30 uur meldde de veiligheidsregio dat de woning en een aangrenzende schuur behouden konden worden en dat er kon worden afgeschaald. "De brand is nog niet uit en wij zullen nog geruime tijd nodig hebben om alles af te blussen", luidde het.

Familieleden van de gewonde brandweermensen zijn ingelicht, zegt de veiligheidsregio. De blusploeg waarvan zij deel uitmaken werd afgelost en opgevangen door de commandant en de burgemeester van de gemeente Borsele, waar Driewegen onder valt.

ANP