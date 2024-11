Brand bij bedrijf voor brandbeveiliging

Een bedrijfsgebouw in het Brabantse Ravenstein is maandagochtend in brand gevlogen. Het gaat om een bedrijf dat gespecialiseerd is in brandbeveiliging.

De brand ontstond rond 11.15 uur in het gebouw aan De Heinen. Volgens Omroep Brabant zou het vuur zijn begonnen toen iemand met een heftruck botste, waarbij olie vrijkwam. De vlammen sloegen over naar het naastgelegen pand. De omroep meldt dat iemand met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis is overgebracht.

Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer roept omwonenden op om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.