Omstanders redden bestuurder uit te water geraakte auto in Delft

Hachelijke momenten voor een automobilist in Delft. Nadat zijn auto te water raakte, moest de inzittende door omstanders uit zijn voertuig worden gehaald.

Het ongeval gebeurde rond 10.10 uur op de Schoenmakerstraat in Delft. Hulpdiensten ontvingen snel een melding, maar omstanders aarzelden niet en sprongen direct het water in om de automobilist te redden.

Brandweer, politie en ambulance waren snel ter plaatse, en ook omstanders kwamen onmiddellijk in actie. Volgens een correspondent ter plaatse sprongen een vrouw en een beveiliger van de nabijgelegen TU Delft het water in om de man uit het voertuig te helpen. De automobilist werd vervolgens opgevangen in een ambulance om op te warmen en te herstellen van de schrik. De man heeft geen verwondingen opgelopen bij het ongeval.

Volgens de eerste berichten lijkt het erop dat de bestuurder vanaf de afrit van de N470 in een flauwe bocht van de weg is geraakt, een verkeersbord heeft geraakt en vervolgens het water in is gegleden. De exacte oorzaak van het ongeluk is nog onbekend, maar mogelijk speelde het gladde wegdek een rol.