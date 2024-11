14-jarige opgepakt na explosie bij café in Rotterdam

Een 14-jarige jongen is in de nacht van zondag op maandag aangehouden in Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht rond 03.20 uur bij een café aan de Jonker Fransstraat in het centrum van de stad een cobra door het raam te hebben gegooid.

Niemand raakte gewond. Wel is er schade aan het raam en de voordeur. De stoep voor het café is bezaaid met glasscherven.

De politie doet onderzoek.

Hart van Nederland/ANP