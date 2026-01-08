Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zeer grote brand bij snackbar in Stadskanaal, mogelijk ontstaan bij frituur

Brand

Vandaag, 19:28 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Stadskanaal is donderdagmiddag opgeschrikt door een zeer grote brand in een snackbar. Volgens een correspondent kwam de brandweer met groot materieel ter plaatse om het vuur te kunnen bestrijden. "De brand is seinmeester. Het vuur kan zich inmiddels niet verder uitbreiden, maar dat betekent niet dat het al uit is", vertelt een woordvoerder van Veiligheidsregio Groningen aan Hart van Nederland.

Het incident gebeurde iets voor 16.00 uur aan de Ceresstraat in Stadskanaal. Daarbij kwam veel rook vrij, die tot in de wijde omgeving te zien was. Daarom is er een NL-Alert verstuurd. De veiligheidsregio adviseerde mensen om uit de rook te blijven en ramen, deuren en ventilatiesystemen te sluiten.

Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel zijn medewerkers van de snackbar gecontroleerd op rookinhalatie. Daarna mochten zij naar huis, zo laat de veiligheidsregio weten aan Hart van Nederland. Volgens de woordvoerder is de brand mogelijk ontstaan in de frituur.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Nog twee jongens opgepakt na brandstichting in sporthal Bedum
Nog twee jongens opgepakt na brandstichting in sporthal Bedum
Fors meer mensen verdacht van misdrijf rond jaarwisseling
Fors meer mensen verdacht van misdrijf rond jaarwisseling
Nederlandse weefselbank levert donorhuid aan Zwitserland
Nederlandse weefselbank levert donorhuid aan Zwitserland
Bijna 93.000 euro opgehaald voor herstel Vondelkerk na brand
Bijna 93.000 euro opgehaald voor herstel Vondelkerk na brand

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.