Zeer grote brand bij snackbar in Stadskanaal, mogelijk ontstaan bij frituur

Stadskanaal is donderdagmiddag opgeschrikt door een zeer grote brand in een snackbar. Volgens een correspondent kwam de brandweer met groot materieel ter plaatse om het vuur te kunnen bestrijden. "De brand is seinmeester. Het vuur kan zich inmiddels niet verder uitbreiden, maar dat betekent niet dat het al uit is", vertelt een woordvoerder van Veiligheidsregio Groningen aan Hart van Nederland.

Het incident gebeurde iets voor 16.00 uur aan de Ceresstraat in Stadskanaal. Daarbij kwam veel rook vrij, die tot in de wijde omgeving te zien was. Daarom is er een NL-Alert verstuurd. De veiligheidsregio adviseerde mensen om uit de rook te blijven en ramen, deuren en ventilatiesystemen te sluiten.

Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel zijn medewerkers van de snackbar gecontroleerd op rookinhalatie. Daarna mochten zij naar huis, zo laat de veiligheidsregio weten aan Hart van Nederland. Volgens de woordvoerder is de brand mogelijk ontstaan in de frituur.