Nog twee jongens opgepakt na brandstichting in sporthal Bedum

In het onderzoek naar brandstichting in de sporthal in het Groningse Bedum heeft de politie dinsdag nog twee jongeren aangehouden. Het gaat om minderjarige jongens uit Bedum en Groningen, meldt de politie woensdag. Zij zitten vast en worden gehoord over hun mogelijke rol en betrokkenheid.

Het vuur brak op oudejaarsavond rond 23.00 uur uit in de sporthal aan de Vlijt in Bedum. De hal brandde volledig af.

Op 1 januari hield de politie een 18-jarige man en een minderjarige jongen aan, beiden afkomstig uit Bedum. De rechter-commissaris in Groningen bepaalde maandag dat zij veertien dagen in de cel moeten blijven.