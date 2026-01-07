Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nog twee jongens opgepakt na brandstichting in sporthal Bedum

Crime

Vandaag, 11:26

Link gekopieerd

In het onderzoek naar brandstichting in de sporthal in het Groningse Bedum heeft de politie dinsdag nog twee jongeren aangehouden. Het gaat om minderjarige jongens uit Bedum en Groningen, meldt de politie woensdag. Zij zitten vast en worden gehoord over hun mogelijke rol en betrokkenheid.

Het vuur brak op oudejaarsavond rond 23.00 uur uit in de sporthal aan de Vlijt in Bedum. De hal brandde volledig af.

Op 1 januari hield de politie een 18-jarige man en een minderjarige jongen aan, beiden afkomstig uit Bedum. De rechter-commissaris in Groningen bepaalde maandag dat zij veertien dagen in de cel moeten blijven.

Door ANP

Lees ook

Minderjarige en 18-jarige opgepakt voor brand in sporthal Bedum
Minderjarige en 18-jarige opgepakt voor brand in sporthal Bedum

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.