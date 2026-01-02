Minderjarige en 18-jarige opgepakt voor brand in sporthal Bedum

Een minderjarige jongen en een 18-jarige man, beiden uit het Groningse Bedum, zijn donderdag opgepakt in het onderzoek naar de brand in die plaats. Het vuur brak op oudejaarsavond rond 23.00 uur uit in een sporthal. De politie houdt rekening met brandstichting.

De sporthal aan de Schoolstraat moet als verloren worden beschouwd. Voor de brand werd een NL-Alert afgegeven, omdat de rook over een woonwijk trok. Er is ook asbest vrijgekomen.