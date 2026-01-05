Volg Hart van Nederland
Bijna 93.000 euro opgehaald voor herstel Vondelkerk na brand

Brand

Vandaag, 09:58

Stadsherstel heeft tot zondagavond 92.779 euro opgehaald om de Vondelkerk in Amsterdam te herstellen. Dat meldt de organisatie op haar website. Ruim 1.300 mensen hebben gedoneerd.

De inzamelingsactie loopt nog. Stadsherstel benadrukt dat donaties volledig naar het herstel gaan, omdat er geen belasting hoeft te worden betaald dankzij de ANBI-status.

Het ging goed mis tijdens de jaarwisseling toen in de toren van de Vondelkerk brand ontstond:

ZIEN: Toren Vondelkerk in Amsterdam stort in
0:33

ZIEN: Toren Vondelkerk in Amsterdam stort in

De kerk werd op nieuwjaarsnacht door een grote brand verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Omwonenden vermoeden dat vuurwerk een rol heeft gespeeld.

