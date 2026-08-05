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Nederlanders zien schade na natuurbranden Frankrijk: 'Wel een traantje gelaten'

Brand

Vandaag, 17:05

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Na een gedwongen evacuatie door de grote natuurbranden in de omgeving van Bordeaux mogen honderden gasten van Camping Lacanau weer even terugkeren om te kijken wat er nog over is van hun (kampeer)spullen en wat ze eventueel nog kunnen redden en mee naar huis kunnen nemen. Ook Nederlandse vakantiegangers behoren tot de groep die weer toegang krijgt tot de camping.

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Onder hen zijn Rob Steendijk en zijn vrouw. Zij moesten eerder halsoverkop vertrekken toen de natuurbranden de omgeving bedreigden. Na weken van onzekerheid kunnen zij nu terug om hun bezittingen op te halen en te zien hoe groot de schade is.

Onzekerheid

Voor veel vakantiegangers betekent de terugkeer een eerste kans om te bekijken wat de natuurbranden hebben aangericht. "We hebben wel even een traantje gelaten. Overal waar je keek was het zwartgeblakerd", vertelt Rob aan Hart van Nederland.

Hoe het nu verdergaat, weet Rob nog niet. Ze mogen voorlopig wel op de camping blijven. "We gaan weer eerst even landen en kijken wat we gaan doen."

Door Redactie Hart van Nederland

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