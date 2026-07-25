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Familie moet abrupt vertrekken van camping vanwege bosbrand: 'Ik dacht, we gaan eraan'

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:12

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De kleren en koffers van de familie Nuijten ruiken bij thuiskomst nog naar rook. Het gezin is weer terug in Hoogerheide nadat ze in de nacht van donderdag op vrijdag abrupt moesten vertrekken van hun camping in de buurt van het Franse Biscarrosse. Het is te gevaarlijk vanwege de bosbranden in het gebied.

Ze moesten de nacht doorbrengen op een parkeerplaats, maar besluiten dan de volgende ochtend naar huis te rijden. Maar ondanks dat ze het gebied verlaten hebben, laat de brand nog diepe sporen na. "We moesten abrupt van de camping af", vertelt moeder Lisette Nuijten. "Maar toen kwamen we in de file en dan zie je links en rechts op honderd meter van je af de vlammen uit het bos slaan. Dat is beangstigend."

Ook de kinderen zijn geschrokken. "Ik dacht, we gaan eraan", zegt dochter Lynn. Om er zelf aan toe te voegen dat dit wel een beetje puberdrama is. Maar het had inderdaad ernstiger af kunnen lopen. Want het dorpje waar ze bij in de buurt stonden is door de vlammenzee verwoest. De camping bleef uiteindelijk gespaard.

In bovenstaande video doen ze hun verhaal.

Door Redactie Hart van Nederland

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