Nederlands brandweerteam blust in Spanje tot diep in de nacht: 'Om 5 uur in bed'

Nederlandse brandweerlieden die op een geplande missie voor het bestrijden van natuurbranden in Spanje zijn, hebben het zeer druk. Het team heeft afgelopen dagen onder meer branden geblust bij Farrera, in de Pyreneeën, en bij Cervelló, ten westen van Barcelona.

"In zeer lastig begaanbaar terrein had de bliksem van de avond ervoor voor een brand gezorgd die begon op te laaien", schetst het team de situatie bij Farrera op een blog. "Omdat in het gebied nauwelijks tankautospuiten konden komen, moest er veel werk met handgereedschappen verricht worden."

Veertig Nederlanders

Dat deden de Nederlanders tot diep in de nacht, samen met gespecialiseerde eenheden van de Spaanse brandweer. "Nadat een groot deel van de brand gestabiliseerd was, kon het team terug naar de basis. Om vijf uur 's nachts konden de collega's naar bed."

Aan de missie doen veertig Nederlanders mee. Ze zijn in Spanje om bijstand te verlenen én om te leren, want ook Nederland kampt steeds vaker met natuurbranden. De missie duurt tot 15 augustus.

Drinkpauzes

Tijdens het werk wordt ook op de brandweermannen en -vrouwen zelf gelet. "Het is erg warm in Spanje en dus ook in Catalonië, waardoor er veel aandacht is voor drinkpauzes en rustmomenten om even bij te kunnen komen", schreef het team eerder deze week. "Dat is ook belangrijk met in het achterhoofd dat de komende dagen het risico verder toeneemt en het team dus langdurig ingezet kan worden bij nieuwe natuurbranden."

De Nederlanders zijn aan het werk in Catalonië. Dat is niet de enige regio waar bosbranden woeden. Vooral rond Madrid verspreidden branden zich afgelopen dagen snel door de droge natuur. Daar zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In de straten van de Spaanse hoofdstad zelf is de brandlucht te ruiken.

Bij de branden in Spanje vallen ook veel slachtoffers, de branden en de gevolgen zie je in bovenstaande video.