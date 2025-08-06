Nederlanders in buurt van grote brand Frankrijk: 'Niemand weet wat te doen'

In Zuid-Frankrijk worden campings ontruimd vanwege een grote bosbrand. Nederlanders zitten vast, vluchten lukt niet want de A9 is dicht, en overal hangt rook. Sommigen hebben zelfs een baby bij zich. De ANWB adviseert om een vluchttas klaar te hebben. Hoe voelt dat als je vakantie ineens omslaat in onzekerheid?

Amy Wilcox-Van Haaren staat in Empuriabrava, heel noordelijk in Spanje, op de camping. "We stonden klaar om te vertrekken. Onze vrienden staan tegenover ons, die waren vertrokken maar konden nergens heen. De rook sloeg op hun longen. De omleidingswegen zijn afgesloten. Iedereen staat er maar", vertelt Amy.

De brand ligt op zo'n 50 kilometer van de stad af. "De dorpen daar zijn geëvacueerd. Mijn gezin zou naar Zuid-Frankrijk gaan en dan zondag weer terug naar Nederland. We zijn met zijn vieren: ik, mijn man, een baby van 3 maanden en een zoontje van 4 jaar. We hebben nu gelukkig kunnen bijboeken tot morgen."

Volgens Amy is veel onduidelijk. "Ik was net aan het zoeken op mijn telefoon op Franse websites naar duidelijkheid. Het is niet duidelijk waar je heen kan. De politie weet het ook niet. Deze vakantie loopt in de soep."

Rare lucht

Sander Beentje zit met zijn gezin in de buurt van de bosbranden. "Toen we in het gebied kwamen, zagen we flinke rookpluimen. Er hing een hele aparte lucht. We hebben besloten om te keren om maar om die bosbrand heen te rijden", zegt hij. "De jongens mogen iets langer op de iPad vandaag, maar de jongste is 1,5 jaar dus die is er op een gegeven moment wel een beetje klaar mee."

Annemiek van Osta zit met haar gezin in Argeles-sur-Mer. "Er was rook te zien. Wat een rare lucht, dachten we. Het was rood. Nu ruikt het nog een beetje naar brand, en er hangt nog een walm", vertelt ze. Het gezin is sinds vorige week op vakantie. "We hebben iets minder geslapen, maar de vakantie is niet verpest hoor. We vertellen de kinderen niet alles, want vooral de oudste is vrij angstig."