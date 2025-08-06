Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

ANWB krijgt meldingen van gestrande Nederlanders in bosbrandgebied Frankrijk

Verkeer

Gisteren, 15:17

Link gekopieerd

De ANWB heeft inmiddels zeven meldingen gekregen van Nederlanders die zijn getroffen door een grote bosbrand in het zuiden van Frankrijk. In het departement Aude, tussen Narbonne en Perpignan, woedt een flinke natuurbrand waardoor de snelweg A9 in beide richtingen is afgesloten.

Onder de meldingen zijn ook Nederlanders die vastzitten in de file door de brand. Daarnaast heeft een gezin zich gemeld dat verbleef op een camping die vanwege het vuur ontruimd moest worden.

Het Rode Kruis waarschuwde eerder deze zomer reizigers al voor extreem weer op vakantiebestemmingen:

Rode Kruis waarschuwt vakantiegangers: 'Steeds meer bosbranden, veel meer hitte en zelfs overstromingen'
0:58

Rode Kruis waarschuwt vakantiegangers: 'Steeds meer bosbranden, veel meer hitte en zelfs overstromingen'

Weinig zicht op weg door dichte rook

De situatie in het gebied is chaotisch. Reizigers kunnen door de dichte rook en afsluitingen moeilijk wegkomen. De ANWB Alarmcentrale houdt contact met de betrokken Nederlanders en geeft advies waar nodig.

Vakantiegangers in de regio krijgen het dringende advies om het lokale nieuws goed te volgen en altijd een noodplan te hebben. “Zorg dat je weet waar je naartoe kunt als je weg moet, en noteer de lokale noodnummers”, luidt het advies van de ANWB.

Zet vluchttas klaar

Daarnaast raadt de organisatie aan om een vluchttas klaar te zetten met belangrijke spullen, zoals medicijnen, documenten en water. Daarmee kunnen mensen snel vertrekken als evacuatie nodig is.

De Franse autoriteiten zijn druk bezig met bluswerkzaamheden, maar de harde wind maakt het lastig om het vuur onder controle te krijgen.

Hart van Nederland / ANP

Lees ook

ANWB adviseert Nederlanders in Frankrijk: zet vluchttas klaar
ANWB adviseert Nederlanders in Frankrijk: zet vluchttas klaar
Op vakantie naar Frankrijk? Met deze nieuwe verkeersregels moet je rekening houden
Op vakantie naar Frankrijk? Met deze nieuwe verkeersregels moet je rekening houden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.