ANWB krijgt meldingen van gestrande Nederlanders in bosbrandgebied Frankrijk

De ANWB heeft inmiddels zeven meldingen gekregen van Nederlanders die zijn getroffen door een grote bosbrand in het zuiden van Frankrijk. In het departement Aude, tussen Narbonne en Perpignan, woedt een flinke natuurbrand waardoor de snelweg A9 in beide richtingen is afgesloten.

Onder de meldingen zijn ook Nederlanders die vastzitten in de file door de brand. Daarnaast heeft een gezin zich gemeld dat verbleef op een camping die vanwege het vuur ontruimd moest worden.

Het Rode Kruis waarschuwde eerder deze zomer reizigers al voor extreem weer op vakantiebestemmingen:

0:58 Rode Kruis waarschuwt vakantiegangers: 'Steeds meer bosbranden, veel meer hitte en zelfs overstromingen'

Weinig zicht op weg door dichte rook

De situatie in het gebied is chaotisch. Reizigers kunnen door de dichte rook en afsluitingen moeilijk wegkomen. De ANWB Alarmcentrale houdt contact met de betrokken Nederlanders en geeft advies waar nodig.

Vakantiegangers in de regio krijgen het dringende advies om het lokale nieuws goed te volgen en altijd een noodplan te hebben. “Zorg dat je weet waar je naartoe kunt als je weg moet, en noteer de lokale noodnummers”, luidt het advies van de ANWB.

Zet vluchttas klaar

Daarnaast raadt de organisatie aan om een vluchttas klaar te zetten met belangrijke spullen, zoals medicijnen, documenten en water. Daarmee kunnen mensen snel vertrekken als evacuatie nodig is.

De Franse autoriteiten zijn druk bezig met bluswerkzaamheden, maar de harde wind maakt het lastig om het vuur onder controle te krijgen.

Hart van Nederland / ANP