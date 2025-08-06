Terug

ANWB adviseert Nederlanders in Frankrijk: zet vluchttas klaar

Reizen

Gisteren, 12:57

Link gekopieerd

In Frankrijk woedt momenteel een enorme bosbrand ten zuiden en zuidwesten van Narbonne. De brand beslaat al een gebied van 110 vierkante kilometer. De ANWB Alarmcentrale adviseert vakantiegangers in Zuid-Frankrijk om het lokale nieuws goed te volgen, noodnummers te noteren en de verkeersinformatie in de gaten te houden. Ook is het verstandig een vluchttas klaar te hebben staan voor als er snel geëvacueerd moet worden. Wat er in die vluchttas moet zitten, lees je hier.

Het gaat volgens Franse media voornamelijk om landerijen met struikgewas en coniferen die in brand staan, maar er zijn ook 25 woningen verwoest of beschadigd. In de Aude zijn tal van wegen afgesloten als gevolg van de bosbrand. Bij Roquefort-des-Corbières, 18 kilometer ten zuiden van Narbonne, is de autosnelweg in beide richtingen afgesloten. Vlak bij de weg en de kust, in La Palme, zijn uit voorzorg twee campings gesloten.

Zit jij nu in Zuid-Frankrijk? Dan raadt de ANWB je dus aan een vluchttas klaar te zetten voor het geval dat. Dit moet erin zitten:

  • paspoort/identiteitsbewijs

  • portemonnee met bankpasjes, creditcard of contant geld

  • pasje van je verzekeraar

  • smartphone met oplader

  • medicijnen

  • sleutel van je auto

  • eten en drinken

  • als je een baby hebt de basisbenodigdheden: luiers/flesjes/drinkwater

