Dit moet je doen als er een natuurbrand uitbreekt op je vakantieadres

Wie nog in Nederland is, heeft de afgelopen week kunnen genieten van een vrij gematigde en aangename buitentemperatuur. Voor vakantiegangers in Zuid-Europa en Turkije is een koele bries daarentegen ver te zoeken. Met temperaturen boven de 30 graden, een hoge UV-index en amper regen, is het geen verrassing dat ook dit jaar weer veel bosbranden woeden. Dit is wat je volgens het Rode Kruis het beste kunt doen als jouw vakantiebestemming in brand staat.

Het Rode Kruis waarschuwt reizigers vaker voor extreem weer op vakantiebestemmingen:

0:58 Rode Kruis waarschuwt vakantiegangers: 'Steeds meer bosbranden, veel meer hitte en zelfs overstromingen'

Blijf op de hoogte

De hulporganisatie raadt reizigers aan om lokale noodnummers van onder meer de brandweer en ambulance op te slaan in hun telefoon. Daarnaast is het verstandig om de lokale nieuwszenders te volgen, om gelijk op de hoogte te zijn van mogelijke natuurbranden in de omgeving.

In het geval dat er brand is uitgebroken of dreigt uit te breken, adviseert het Rode Kruis om een vluchttas klaar te zetten. Stop daar belangrijke documenten in, zoals je paspoort en verzekeringspas, en waardevolle spullen.

Goede voorbereiding is het halve werk

Het Rode Kruis adviseert met klem om eventuele oproepen tot evacuatie door autoriteiten, zoals politie of brandweer, altijd op te volgen. In het geval dat je moet vluchten voor brand, zorg dan voor voldoende benzine in de auto en trek stevige schoenen aan voor als je stukken te voet moet afleggen. Draag ook lange mouwen en een lange broek om je huid te beschermen.

Een natte handdoek kan helpen om je hoofd te beschermen tegen hitte en rook, en eventueel ook je voeten als je door een vuurgebied moet rennen. Als je te laat bent met vluchten en in de brand terechtkomt, probeer dan zo snel mogelijk naar een open plek te gaan, zoals een weg.

Bij de ANWB en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn tot nu toe geen hulpverzoeken binnengekomen van Nederlanders die door het warme weer in de problemen zijn geraakt.

ANP/Hart van Nederland