Vakantie in Europa? Extreem weer op populaire bestemmingen

Wie deze weken vakantie viert in Nederland, treft het nog relatief goed. Het is weliswaar wat wisselvallig met af en toe een bui, maar de temperaturen blijven aangenaam. Dat staat in schril contrast met veel populaire vakantiebestemmingen in Europa, waar het weer juist extreem uitpakt.

In de Alpenlanden regent het tot begin volgende week stevig door. In Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Noord-Italië en Slovenië valt op sommige plekken in een paar dagen tijd net zoveel regen als normaal in een hele zomer: lokaal tot wel 250 millimeter. Dat zijn zo'n 25 emmers water per vierkante meter. Het gevolg is dat kleine riviertjes in een mum van tijd veranderen in verwoestende modderstromen.

Hagel, onweer en bloedhitte

Noord-Italië en Kroatië kregen deze week ook te maken met noodweer: hagelstenen zo groot als golfballen richtten flink wat schade aan. De onweersbuien trekken nu verder richting de Balkan, waar het snikheet is. In Roemenië en Bulgarije stijgt het kwik tot boven de 40 graden.

En in Turkije sneuvelen records: in het zuidoosten werd in het plaatsje Silopi een bloedhete 50,5 graden gemeten. Ook in het zuiden van Italië is het extreem droog, met honderden bosbranden op Sicilië.

Vakantiegangers in Zuid-Frankrijk en Spanje hebben volop zon en tropische temperaturen. De thermometer stijgt daar tot waarden tussen de 30 en 38 graden. En z elfs in het doorgaans koele Finland is het uitzonderlijk warm. Al ruim twee weken ligt de temperatuur daar boven de 30 graden, wat een hitterecord van meer dan vijftig jaar oud heeft gebroken.

In Nederland en de rest van noordwestelijk Europa is het zomerweer voorlopig gematigd. Met temperaturen tussen de 20 en 25 graden en af en toe een bui blijft het voor de meeste mensen goed uit te houden. Alleen in het westen van Noorwegen en op de Britse eilanden is het wat frisser.