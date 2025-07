Rode Kruis: hou op reis rekening met extreem weer

Het Rode Kruis waarschuwt vakantiegangers die naar het zuiden van Europa gaan zich goed voor te bereiden. Met bosbranden en heel hoge temperaturen ligt een noodsituatie deze zomer op de loer, stelt de organisatie. "Het is slim om een vluchttas in je auto te laten voor noodgevallen."

Directeur Harm Goossens van het Rode Kruis: "Door klimaatverandering komt extreem weer steeds vaker voor, juist ook in Europa. Van hevige regenval en overstromingen tot gevaarlijke hitte en bosbranden. Daar moeten vakantiegangers zich van bewust zijn. Want hoe beter je bent voorbereid, hoe onbezorgder de vakantie."

Extreem weer of niet, Nederlanders hebben zin in vakantie, en dit zijn hun favoriete landen:

1:03 Wat is het favoriete land van Nederlanders? 'Zon, strand, genieten en cocktails graag'

Adviezen Rode Kruis

Het Rode Kruis raadt aan voor vertrek lokale nieuwszenders en noodnummers op te slaan en een EHBO-app te downloaden. Neem meer dan voldoende water mee voor de lange reis en zorg altijd voor een volle tank, is het advies.

Om op het vakantieadres bij nood snel weg te kunnen, is het slim een vluchttas klaar te hebben en een vluchtweg te kennen. "Als de politie of brandweer waarschuwt of oproept tot evacuatie, volg deze adviezen dan te allen tijde op."

Zijn weerwaarschuwingen niet een beetje overdreven? In onderstaande video zochten we het voor je uit:

2:39 Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

ANP