Chauffeur bevrijdt zichzelf uit brandende vrachtwagen bij Gilze

Een vrachtwagenchauffeur wist zichzelf woensdagavond net op tijd te bevrijden uit zijn cabine die in lichterlaaie stond. Volgens een correspondent ter plaatse sliep de chauffeur toen zijn vrachtwagen vlam vatte.

De man raakte bij het uitstappen zwaargewond. Hij is naar het brandwondencentrum gebracht. Omdat de brand dichtbij een tankstation was, rukten meerdere brandweereenheden uit. De parkeerplaats, waar ook restaurants zitten, was een tijd afgesloten.

Het vuur is inmiddels geblust, maar de vrachtwagen is volledig afgebrand. De afrit naar het tankstation is nog steeds afgesloten, maar het verkeer over de A58 heeft de kunnen blijven rijden. Er waaide wel veel rook over de snelweg heen. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.