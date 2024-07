Brandweer redt ree van verdrinkingsdood

In Assen is een reebokje vanochtend te water geraakt. Het jonge dier was in het water van de Drentse Hoofdvaart terechtgekomen, waarna het met geen mogelijkheid zelf uit het water kon komen.

De brandweer werd vanochtend opgeroepen om het reetje in nood te helpen. Gewapend met een boot, vangnetten en een lijn is alles op alles gezet om het dier veilig aan land te krijgen.

Veilig aan wal

Na enige tijd lukte het de hulpdiensten om het dier naar het droge te verplaatsen. Het beest heeft geen verwondingen overgehouden aan zijn zwemavontuur en is vrijgelaten in een nabij gelegen weiland.