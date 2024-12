Brandweer rukt groots uit voor grote brand in flat, die barbecue op balkon blijkt te zijn

De brandweer rukte maandagochtend groots uit voor iets wat een "enorme brand" zou zijn, maar dat bleek bij aankomst wel mee te vallen. Bij aankomst blijkt namelijk dat er helemaal geen nood aan de man is, maar dat iemand simpelweg op het balkon aan het barbecueën is.

"Brand in een hoog gebouw is altijd ingewikkeld", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Hart van Nederland. Brandweerlieden betraden de flat met ademluchtmaskers en brandslangen. Er hing een dikke, zwarte rookwolk in het gebouw, waardoor communicatie met de bewoners lastig leek.

Stokjes op de barbecue

"Gelukkig wisten we uiteindelijk wel snel contact te leggen met de bewoners." De barbecueënde man opende zelf verbaasd de deur van zijn appartement. Hij had een aantal stokjes op de barbecue gelegd, die voor de hevige rookwolken hadden gezorgd.

Wettelijk is het in Nederland toegestaan om de barbecue aan te steken op een balkon van een flatgebouw. De brandweerwoordvoerder geeft aan dat alles goed is afgelopen. "Het bleek een situatie te zijn die we achteraf gelukkig met een lach konden afhandelen."