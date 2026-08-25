Politie loopt vast: oorzaak brand Vondelkerk blijft een raadsel

De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam tijdens de nieuwjaarsnacht verwoestte, blijft een raadsel. De politie heeft maandenlang onderzoek gedaan naar onder meer brandstichting en vuurwerk, maar kan niet vaststellen hoe het vuur is ontstaan.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Na de brand sprak de Amsterdamse politie met buurtbewoners en werden beelden onderzocht. Ook kwamen er tips binnen dat de brand mogelijk was aangestoken. Die aanwijzingen zijn onderzocht, maar leverden niets op.

Ook is gekeken naar de mogelijkheid dat vuurwerk de brand heeft veroorzaakt. Daar kan de politie eveneens geen uitsluitsel over geven. Een belangrijk probleem is dat forensische sporen door de brand verloren zijn gegaan.

De brand ontstond tijdens de jaarwisseling. In de bovenstaande video is te zien hoe omwonenden de houten kerktoren zien instorten.

Onderzoek loopt dood

Volgens de politie zijn er ook geen andere "tactische sporen" die het onderzoek verder kunnen helpen. Daardoor is het onderzoek doodgelopen. Daarmee "houdt het op", luidt de conclusie van de politie.

Kort na de brand kwam een inzamelingsactie voor de Vondelkerk op gang. Begin januari was 250.000 euro opgehaald voor het herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers.