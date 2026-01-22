Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kwart miljoen euro opgehaald voor herstel Vondelkerk Amsterdam

Geld

Vandaag, 14:56

Link gekopieerd

Bij Stadsherstel in Amsterdam is 250.000 euro opgehaald voor het herstel van de Vondelkerk. Het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers ging in de nieuwjaarsnacht in vlammen op. De oorzaak is nog niet vastgesteld.

Na de brand begon Stadsherstel, de eigenaar van de kerk, een inzameling. Ook anderen hebben via crowdfunding geld opgehaald, bij elkaar een kleine 43.000 euro. Stadsherstel kan ook een dividend van 421.000 euro in eigen zak houden en voor het opknapwerk gebruiken, nu de gemeente Amsterdam als aandeelhouder in de monumentenclub bereid is daar dit jaar van af te zien.

Door ANP

Lees ook

Bijna 93.000 euro opgehaald voor herstel Vondelkerk na brand
Bijna 93.000 euro opgehaald voor herstel Vondelkerk na brand
Leegpompen kelder Vondelkerk begonnen na verwoestende brand
Leegpompen kelder Vondelkerk begonnen na verwoestende brand
Buurt schiet Vondelkerk te hulp na brand: meerdere inzamelacties gestart
Buurt schiet Vondelkerk te hulp na brand: meerdere inzamelacties gestart

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.