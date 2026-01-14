Volg Hart van Nederland
Leegpompen kelder Vondelkerk begonnen na verwoestende brand

Vandaag, 12:44 - Update: 58 minuten geleden

De kelder van de Vondelkerk wordt woensdag leeggepompt. Sinds de verwoestende brand tijdens de nieuwjaarsnacht staat er zo'n 70 centimeter bluswater in de kelder van het rijksmonument.

Het leegpompen gaat volgens een woordvoerder van Stadsherstel zeker een hele dag duren. In de kelder van de kerk lagen veel archieven opgeslagen, onder meer van Stadsherstel zelf. Na het leegpompen wordt bekeken of daar iets van te redden is.

De toren van de Vondelkerk stortte volledig in door de brand. In onderstaande video is te zien hoe de toren het begeeft:

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is nog in volle gang. De politie spreekt nog met buurtbewoners en getuigen en bekijkt de beelden die van de brand zijn gemaakt. Volgens omwonenden ontstond de brand mogelijk door vuurwerk. Daarover kan de politie nog niets zeggen.

Inzameling

De inzameling die Stadsherstel op 3 januari is begonnen voor de wederopbouw van de Vondelkerk heeft intussen bijna 225.000 euro opgeleverd. Volgens de woordvoerder wordt er per dag meer dan 5000 euro gedoneerd.

