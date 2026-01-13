Volg Hart van Nederland
Zo ernstig is de schade aan de uitgebrande Vondelkerk

Brand

Vandaag, 17:58

De schade aan de afgebrande Vondelkerk in Amsterdam is dinsdag met een drone in kaart gebracht. Omdat het gebouw nog onveilig is, kan inspectie alleen op afstand. De beelden moeten duidelijk maken wat de restauratie gaat kosten.

Maandag maakte Stadsherstel Amsterdam, dat zich bezighoudt met de restauratie, bekend dat de inzamelingsactie inmiddels meer dan twee ton heeft opgeleverd. "Daar zijn we heel blij mee, maar er mag natuurlijk nog meer bij", zegt Stella van Heezik van Stadsherstel. Het deels afbranden van de kerk heeft veel indruk gemaakt op omwonenden, die het gebouw zien als een belangrijk ijkpunt in de buurt.

Drone meekijken

Omdat het nog niet veilig genoeg is om de kerk van binnen te inspecteren, wordt dinsdag gewerkt met een drone. "Binnen moet nog veel verstevigd worden, delen moeten ook gestut worden." De inspectie met de drone is vooral bedoeld om te bekijken hoe de kerk verder opgebouwd kan worden. Bij de drukboog van het dak zit veel metselwerk, waarvan een deel naar beneden is gekomen. Dat is duidelijk te zien op de beelden van de drone.

De meer dan twee ton die is ingezameld, draagt bij aan de herbouw van de kerk, maar volgens Stadsherstel is dat lang niet genoeg. De verwachting is dat de kosten in de miljoenen lopen, mogelijk zelfs richting de 10 miljoen euro. "Wat we nu hebben opgehaald, is nog lang niet voldoende." Als de schade uiteindelijk meevalt, kan dat bedrag lager uitvallen, maar dat moet nog blijken.

Door Jamie van Velzen

