Af en aan: Utrechts bergingsbedrijf krijgt ene na andere uitgebrande auto binnen

De autowrakken stapelen zich op bij bergingsbedrijf Collewijn in Utrecht na een drukke nieuwjaarsnacht. Op het terrein staan er al zeker veertig en er zijn er nog een stuk of tien onderweg. Uiteraard achterop de bergingswagen, want veel van de verbrande vehikels kunnen zelf geen meter meer vooruitkomen.

Bergers die oud en nieuw doorbrengen tussen de brandende wrakken, op zich is dat niets nieuws. Maar het is dit jaar wel bijzonder druk. "We halen er nog steeds op", zegt coördinator Peter Schuurmans. Het was in de provincie goed raak. "Nagenoeg alle voertuigen komen uit Utrecht-stad, maar ook uit bijvoorbeeld Bilthoven."

'Eerst puinruimen, dan de administratie'

Het is nu vooral een kwestie van puinruimen en alles ordenen. Morgen begint het bedrijf aan de administratie. "Dan gaan we proberen de eigenaren te achterhalen." Dat kans dat die een vrolijke boodschap te horen krijgen, is klein. "De voertuigen staan hier een paar dagen en gaan dan, als ik het zo een beetje in kan schatten, direct door naar de sloop."