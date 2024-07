Psychiatrisch patiënte overreden door politieauto waar ze zelf uitsprong

Een psychiatrisch patiënte in Tilburg is vrijdagochtend gewond geraakt toen een politieauto over haar been reed. Ze was zelf vlak daarvoor uit de rijdende wagen gesprongen.

Het ongeval gebeurde op de Kempenbaan, vlak bij de oprit van de A58, meldt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. "De agenten waren ter plaatse omdat de vrouw zich aan het toezicht had onttrokken. We vonden haar uiteindelijk een paar honderd meter van haar instelling. Omdat ze richting de snelweg liep, hebben de agenten niet gewacht op de ambulance en haar met de eigen wagen meegenomen."

Uit de auto

De vrouw was alleen niet van plan om zonder verzet mee te gaan. Ze kreeg de deur open en rolde naar buiten, het wegdek op. "Vervolgens is de dienstauto met geringe snelheid over haar been heen gereden", aldus de woordvoerder.

De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel en alsnog met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht ter controle. Ze kwam er met lichte verwondingen vanaf. Inmiddels is ze weer terug in haar instelling.