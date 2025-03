Zonnige zondag met mogelijk warmterecord, vanaf dinsdag kouder

Zondag schijnt de zon volop en kan de temperatuur in het binnenland oplopen tot 18 of 19 graden. In de avond en nacht koelt het af, en de komende dagen wordt het geleidelijk kouder met vanaf dinsdag temperaturen rond de 8 graden en kans op buien.

In de ochtend is de lucht op veel plekken strakblauw. De temperatuur begint laag, met plaatselijk lichte vorst. In Eindhoven werd zelfs -5,1 graden gemeten aan de grond. Gedurende de dag loopt het kwik snel op. In het binnenland kan het in de middag 18 tot 19 graden worden, wat mogelijk een nieuw datumrecord oplevert. In de kop van Noord-Holland en op de Waddeneilanden blijft het iets koeler met 12 tot 15 graden.

Maandag is een overgangsdag met iets lagere temperaturen. Vanaf dinsdag zakt de middagtemperatuur naar ongeveer 8 graden. Er is dan veel bewolking en verspreid over het land kan af en toe een bui vallen.