Eerste warme dag van 2025? Vandaag mogelijk 20 graden

De lente laat zich zaterdag van haar beste kant zien. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Op sommige plekken kan het zelfs 20 graden worden, wat zou betekenen dat we de eerste officiële warme dag van 2025 te pakken hebben. Ook een warmterecord voor 8 maart is mogelijk.

Zaterdag is het in het hele land zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. De temperatuur ligt op veel plekken rond de 19 graden en kan lokaal oplopen tot 20 graden. Alleen op de Waddeneilanden blijft het met 12 tot 14 graden wat frisser, door het koude zeewater. De wind waait zwak tot matig uit het oosten, met windkracht 2 tot 3.

In de avond en in de nacht naar zondag blijft het helder, al kunnen in het oosten laaghangende wolken of mist ontstaan. De temperatuur daalt richting het vriespunt, met kans op vorst aan de grond. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het oosten.

Zondag nog zacht, daarna kouder

Ook zondag wordt het zacht. In de ochtend kan er in het noorden mist en laaghangende bewolking voorkomen, maar die trekt weg. In de middag is het overwegend zonnig met in het binnenland 19 graden. In het noordwesten en op de Waddeneilanden blijft het koeler met 11 tot 14 graden.

Vanaf maandag slaat het weer om. Mist en laaghangende bewolking lossen nog wel op, maar vanaf dinsdag neemt de bewolking toe en kunnen er buien vallen. De temperatuur zakt naar 8 à 9 graden overdag en 's nachts flirt het kwik soms met het vriespunt. De winterjas en elektrische deken kunnen dus nog niet opgeborgen worden.