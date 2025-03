Weer een record: officieel de warmste 8 maart ooit gemeten

Zaterdag om 11:20 uur liep de temperatuur in De Bilt op tot 16,5 graden. Daarmee is het officieel de warmste 8 maart sinds 1901. Het oude record stond op 16,0 graden en werd gemeten in 2014. Het landelijke record van 18,9 graden, eveneens uit 2014 en gemeten in Maastricht, wordt zaterdag ook verbroken. Zaterdagmiddag stijgt het kwik in het binnenland zelfs tot 20 graden, voor het eerst dit jaar.

Dit jaar telt inmiddels vijf officiële warmterecords. Op 21 februari en donderdag, 7 maart, was het nog nooit zo warm op die dagen. Daarnaast bleven de nachten op 21 en 24 februari recordzacht, volgens meetgegevens van het KNMI in De Bilt. Kouderecords zijn dit jaar nog niet voorgekomen.

Zaterdag wordt het rond de 20 graden in het binnenland. Alleen in de buurt van de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer is het wat frisser. Als de temperatuur de 20,0 graden aantikt, spreken we van de eerste lokale warme dag van het jaar. Donderdag was dat al bijna het geval, met 19,2 graden in Arcen. Mocht De Bilt zaterdag de 20 graden halen, dan zou dat de vroegste officiële warme dag ooit betekenen. Tot nu toe stond het record op 17 maart.

Veel vaker warmterecords dan kouderecords

Vorig jaar sneuvelden talloze warmterecords. In 2024 werden in De Bilt maar liefst 24 dagrecords gevestigd, tegenover nul kouderecords. Alleen 2015 kende meer warmterecords: 26 in totaal.

Deze eeuw zien we gemiddeld 15 dagrecords per jaar, waarvan 14 warmterecords en slechts één kouderecord. In een stabiel klimaat zonder opwarming zou die verhouding gelijk moeten zijn.

Omslag op komst

Ook zondag wordt het met 19 graden in De Bilt opnieuw bijzonder zacht, en is er weer kans op een warmterecord. Het record voor 9 maart staat op 19,5 graden (2014), dus dat wordt een spannende meting. Maandag blijft het lenteachtig met 16 graden, maar zullen er geen records meer sneuvelen.

Vanaf dinsdag slaat het weer echter om. De wind draait naar het noorden, en koude lucht uit de poolstreken bereikt Nederland. Dat gaan we merken: de temperatuur daalt naar 8 graden, en ’s nachts keert de vorst soms terug. Ook kunnen we rekenen op een paar maartse buien.