Zonnig in het zuiden, kans op regen in het noorden

Donderdag is er opnieuw veel ruimte voor de zon, maar niet overal in het land blijft het droog. Voornamelijk in het noordwesten krijgt de zon weinig kans om door te breken; daar neemt in de namiddag de kans op regen toe.

In de rest van het land is het wel zonnig, met name in het zuidoosten. Daar kunnen de temperaturen voorzichtig oplopen tot zomerse waarden van 25 graden. In de rest van Nederland schommelt de temperatuur tussen de 21 en 24 graden.

Code geel op vrijdag

Verder staat er veel wind. Vooral aan zee kun je lekker uitwaaien, daar geldt windkracht 7. Ook vanavond blijft het stevig doorwaaien en het wordt een zachte nacht: de temperatuur daalt niet verder dan zo'n 17 graden.

Vrijdag liggen de temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind in het binnenland, en langs de westkust en in het Waddengebied waait een harde tot stormachtige wind. Daar kunnen zware windstoten tot 85 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven.

Temperaturen richting 30 graden

Het weekend begint vochtig, met op zaterdag bewolking en veel kans op buien. De temperatuurverschillen zijn groot: van 22 graden aan zee tot lokaal 28 graden langs de oostgrens. Vanaf zondag begint echter weer een langdurige periode met zonnig en warm zomerweer. In de loop van de week stijgen de temperaturen zelfs richting de 30 graden.