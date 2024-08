Zonneschijn, maar ook regen- en onweersbuien vandaag

Er is zaterdag ruimte voor zon, maar we gaan het ook niet helemaal droog houden, zegt weerman Robert de Vries. "Er gaan stapelwolken ontstaan en hier en daar worden buien verwacht."

Die buien kunnen later in de ochtend al gaan vallen in het oosten van het land. De temperatuur gaat in de ochtend in het midden en westen van het land – waar de meeste zon is – al oplopen naar zo'n 20 graden.

In de middag gaat er in het westen hier en daar een lichte bui vallen. Ook is er wat bewolking. De zwaardere buien worden verwacht in het oosten en noordoosten. Daar zou uiteindelijk ook onweer bij kunnen komen. Het wordt daar zo'n 25 graden en in het westen van het land wordt het 22 graden.

Volgende week

Komende week ziet er warm uit. Het kwik gaat oplopen naar gemiddeld 28 graden op dinsdag. In het zuidoosten van het land kan het zelfs 30 graden worden. Woensdag gaat de temperatuur weer omlaag naar zo'n 23 graden en kan een bui vallen.