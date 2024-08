Druk op tweede zwarte zaterdag: zo overleef je de rit naar je vakantiebestemming

De ANWB ziet dat het zaterdagochtend al "klassiek druk" is op de Europese wegen op de tweede zwarte zaterdag van het jaar. Op de Autoroute du Soleil (A7) in Frankrijk staan al enkele files tussen Lyon en Marseille. Ook vanuit Parijs naar het zuiden beginnen files te ontstaan.

In Zwitserland moet het verkeer momenteel een uur wachten op de A2 voor de Gotthardtunnel. Ook in Italië wordt het al drukker op de weg. Het wordt daar druk richting de kust en de meren. Hoewel er al veel verkeer op de weg is, is het aantal files nog "niet dramatisch te noemen", aldus een woordvoerder van de ANWB.

Ook op de A10 naar Bordeaux en de A9 van en naar de Spaanse grens wordt het druk. De grootste drukte wordt tussen 08.00 uur en 14.00 uur verwacht. In Duitsland zullen ook lange files ontstaan in zowel noordelijke als zuidelijke richting. In Oostenrijk worden files verwacht voor de Tauern- en Karawankentunnel richting het zuiden.

Tips

Met een beetje pech sta je urenlang stil op de hete snelweg en kun je vermoeid raken. Woordvoerder van de ANWB Sanne Over vertelt aan Hart van Nederland waar je op moet letten.

"Zorg ervoor dat je een goede nachtrust hebt en dat je voldoende tijd inplant voor de rit en de tussenstops. Eenmaal onderweg is het advies om twee uur te rijden en een kwartier te rusten. Herhaal dit totdat je op je vakantiebestemming bent."

Ook je auto krijgt het voor de kiezen. Die kan namelijk oververhit raken. "Dan is de tip om in geval van nood de airco van de auto uit te doen en de verwarming aan. Zorg ervoor dat de ramen open zijn. Op deze manier geef je jezelf iets meer tijd zodat je op een veilige manier kunt stoppen en de pechhulp kunt bellen", aldus Over.

Hart van Nederland/ANP