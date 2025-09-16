Zomer keert nog even terug: vrijdag lokaal tropisch warm

Het herfstachtige weer is nog maar net begonnen, maar de zomer is nog niet helemaal vertrokken. Later deze week kunnen we opnieuw rekenen op zomerse temperaturen in Nederland, met vrijdag lokaal zelfs meer dan 25 graden in het binnenland. In het zuiden en zuidoosten kan het kwik zelfs oplopen tot 28 graden.

De plotselinge warmte zo laat in het jaar is te danken aan een hogedrukgebied boven Centraal-Europa. Dit zorgt ervoor dat storingen naar het noordwesten worden geduwd, waardoor warme lucht uit het zuiden vrij spel krijgt om ons land binnen te stromen. Donderdag komt deze warme lucht langzaam op gang, al krijgt het noorden dan nog te maken met bewolking en regen.

Vanaf zondag wisselvalliger

Vrijdag stijgt de temperatuur naar 25 graden, met uitschieters tot 28 graden in het zuidoosten. Ook zaterdag kan het nog zo warm blijven, maar dan moet de regen nog wel even wegblijven. Of het echt zomers wordt, hangt af van het moment waarop de buien arriveren. Vanaf zondag koelt het af en wordt het wisselvalliger.

Niet uitzonderlijk

Zomerse warmte in september is overigens niet uniek. De hoogste temperatuur ooit gemeten in deze maand was in 2020: toen werd het 35,1 graden in het Brabantse Gilze-Rijen. Zelfs eind september zijn er nog tropische dagen geweest. Op 26 september 1967 werd het in Buchten 30,4 graden.