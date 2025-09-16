Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zomer keert nog even terug: vrijdag lokaal tropisch warm

Weerbericht

Vandaag, 11:22

Link gekopieerd

Het herfstachtige weer is nog maar net begonnen, maar de zomer is nog niet helemaal vertrokken. Later deze week kunnen we opnieuw rekenen op zomerse temperaturen in Nederland, met vrijdag lokaal zelfs meer dan 25 graden in het binnenland. In het zuiden en zuidoosten kan het kwik zelfs oplopen tot 28 graden.

De plotselinge warmte zo laat in het jaar is te danken aan een hogedrukgebied boven Centraal-Europa. Dit zorgt ervoor dat storingen naar het noordwesten worden geduwd, waardoor warme lucht uit het zuiden vrij spel krijgt om ons land binnen te stromen. Donderdag komt deze warme lucht langzaam op gang, al krijgt het noorden dan nog te maken met bewolking en regen.

Vanaf zondag wisselvalliger

Vrijdag stijgt de temperatuur naar 25 graden, met uitschieters tot 28 graden in het zuidoosten. Ook zaterdag kan het nog zo warm blijven, maar dan moet de regen nog wel even wegblijven. Of het echt zomers wordt, hangt af van het moment waarop de buien arriveren. Vanaf zondag koelt het af en wordt het wisselvalliger.

Niet uitzonderlijk

Zomerse warmte in september is overigens niet uniek. De hoogste temperatuur ooit gemeten in deze maand was in 2020: toen werd het 35,1 graden in het Brabantse Gilze-Rijen. Zelfs eind september zijn er nog tropische dagen geweest. Op 26 september 1967 werd het in Buchten 30,4 graden.

Lees ook

Onstuimige Prinsjesdag: code geel en buien in het noorden
Onstuimige Prinsjesdag: code geel en buien in het noorden
Houd je hoedje vast! Windstoten tot 70 km/u op onstuimige Prinsjesdag
Houd je hoedje vast! Windstoten tot 70 km/u op onstuimige Prinsjesdag
Chaos in Rotterdamse haven: containers vallen op auto's door harde wind
Chaos in Rotterdamse haven: containers vallen op auto's door harde wind

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.