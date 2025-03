Geniet nog even van het lenteweer, want komend weekend slaat het om

Het zachte lenteweer van de afgelopen dagen houdt ook woensdag nog even aan. Hoewel de zon in de ochtend op veel plekken nog moet doorbreken, zal deze gedurende de dag in verschillende delen van het land goed te zien zijn. Ondanks dat er in de ochtend in Limburg kans is op een spatje regen, blijft het de rest van de dag in het hele land droog.

De meeste zon zal te zien zijn in de westelijke kustregio’s, maar ook landinwaarts breekt de zon vanmiddag vaker door. Met niet al te veel wind wordt het woensdag een graad of 14.

Ook donderdag is het nog droog, zonnig en vrij warm lenteweer. In de nacht en vroege ochtend kan er lokaal mist voorkomen, maar dat wordt later op de dag goedgemaakt doordat het overal in het land zonnig zal zijn. Ook wordt het weer een paar graden warmer, en kan het lokaal zelfs 18 graden worden.

Lenteweer slaat om

Vrijdag slaat het zachte lenteweer een beetje om met een stevigere wind en in de namiddag en avond valt er in het land een enkele bui. Ook daalt de temperatuur en wordt het wat frisser. In het weekend zijn er perioden met regen, en met name zondag vallen er geregeld buien. Toch hoeven we niet helemaal afscheid te nemen van de zon, want deze zal ook in het weekend zo nu en dan te zien zijn.