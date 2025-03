ZIEN: Eindelijk lente! Nederlanders trekken massaal naar buiten

De lente is officieel begonnen en dat betekent: volop genieten van het mooie weer. Op de eerste lentedag donderdag trokken mensen massaal naar buiten om de zonnestralen mee te pakken. Op terrasjes, in stadsparken en op het strand heerst een ontspannen sfeer, zoals je ziet in bovenstaande video.

En het wordt nog beter. Vrijdag kan het kwik oplopen tot wel 23 graden, waarmee warmterecords uit 1938 kunnen sneuvelen. Dat voorspelt meteoroloog Jordi Huirne. Met een stevige zuidenwind blijft het overal in het land uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar.

Maar wie denkt dat de lente nu definitief is doorgebroken, moet nog even wachten. In het weekend komt er meer bewolking en neemt de kans op buien toe. Zaterdag blijft het met 15 tot 20 graden nog aangenaam, maar zondag wordt het grijs en nat. Vanaf maandag zakt de temperatuur verder naar zo'n 12 graden.

Bekijk hier het weerbericht van vrijdag: