Komende dagen nog zon, maar dit weekend eindelijk regen na kurkdroge maart

Het weer deze week is licht wisselvallig, maar echt nat wordt het voorlopig niet. Volgens meteoroloog Robert de Vries is maart 2025 zelfs opvallend droog. En juist daarom zijn de paar buien die dit weekend verwacht worden, welkom voor de natuur.

Maandag blijft het op de meeste plekken droog, al kan er in het oosten en zuidoosten een enkele bui vallen. De zon laat zich af en toe zien, maar er trekken ook veel wolkenvelden over het land. In de kustgebieden wordt het maximaal 11 à 12 graden, landinwaarts iets warmer. De wind komt uit het noorden tot noordwesten en is matig, kracht 3 tot 4.

De komende nachten blijven zacht, met minima tussen de 4 en 8 graden. Neerslag wordt dan niet verwacht. Dinsdag breekt de zon ’s ochtends en begin van de middag goed door, al volgt later vanuit het noordwesten weer bewolking en lichte regen. Vooral het midden en zuiden houden het nog lang droog. De temperatuur loopt dan op tot 11 tot 15 graden.

Buien in het weekend

Vanaf woensdag en donderdag is het een paar dagen droog met af en toe zon. Maar vrijdag en in het weekend neemt de kans op buien toe. “Daar is de natuur hard aan toe”, aldus De Vries. Er zijn nog altijd gebieden waar deze hele maand nauwelijks regen is gevallen.

Zaterdag is er meer ruimte voor opklaringen, precies op tijd voor een bijzonder moment: rond 12.10 uur is er een gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar. En alsof dat nog niet genoeg is, gaat ook de zomertijd dit weekend in. In de nacht van zaterdag op zondag springt de klok van 02:00 naar 03:00.