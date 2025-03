Zacht lenteweer even op pauze: dit weekend buien en koele temperaturen

Het is momenteel nog vrij zacht lenteweer in heel Nederland, maar dat gaat in het weekend veranderen. Ook dinsdag is er al veel kans op lichte regen, vooral in het midden en zuiden van het land. Later in de avond klaart het in het noordwesten weer op. De nacht blijft op de meeste plekken droog met wolkenvelden en de temperatuur daalt naar zo’n 5 graden.

Woensdag begint bewolkt. In Limburg valt er nog een spatje regen, maar verder blijft het droog. In de kustgebieden komt de zon al snel tevoorschijn en ook landinwaarts breekt ze later in de middag vaker door. De temperaturen blijven rond de 14 graden, met een lichte noordelijke wind.

Van lenteweer naar frisse sfeer

Ook donderdag brengt droog en zonnig lenteweer. De zon laat zich geregeld zien en met een toenemende zuidwestenwind wordt het een paar graden warmer, lokaal tot 18 graden. Vrijdag zorgt een stevige zuidwestenwind voor een frisse sfeer. De bewolking neemt vanuit het westen toe, gevolgd door regen in de middag. De temperatuur zakt en het wordt zeker een paar graden koeler dan de dagen ervoor.

Wisselvallig weekend

Het weekend brengt wisselvallig weer met zich mee. Af en toe schijnt de zon, maar ga niet naar buiten zonder paraplu: er zijn flink wat perioden met regen. De temperatuur komt uit op een frisse 12 graden, met een noordwest draaiende wind die het nog net wat frisser maakt.