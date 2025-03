Code geel in Gelderland voor dichte mist

In de provincie Gelderland geldt maandagochtend code geel, omdat er plaatselijk dichte mist is, meldt het KNMI. Het zicht kan minder dan 200 meter zijn en volgens het weerinstituut kan het verkeer hier last van hebben.

De waarschuwing is tot 08.00 uur van kracht. Door het beperkte zicht zijn de spitsstroken dicht op twee belangrijke snelwegen. Het gaat om de A1 van Hoevelaken richting Barneveld en de A50 tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen in beide richtingen. Dit om de veiligheid van automobilisten te waarborgen.

ANP