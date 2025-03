Zondag kans op 18 graden, maar vergeet je paraplu niet

Op veel plekken in Nederland is het nat op zondagochtend, maar het westen houdt het opvallend genoeg grotendeels droog. Toch blijft de paraplu handig om bij de hand te houden. Er trekken verspreid over het land buien voorbij, al is er ook ruimte voor wat zon.

Vooral in het midden en oosten van het land vallen op zondag buien. Op sommige plekken is er 1 tot 2 millimeter gevallen. Dat klinkt niet veel, maar in delen van Nederland is er deze hele maand nog geen druppel gevallen. De regen zorgt dus voor welkome verlichting.

In de middag blijft het wisselvallig, met veel wolken, af en toe zon, en kans op een losse bui. De hoogste temperaturen worden in het zuiden verwacht: daar kan het lokaal 18 graden worden, terwijl het elders tussen de 14 en 16 graden blijft. De wind is zwak uit het oosten, maar langs de kust komt die uit het noorden tot noordwesten.

Komende week frisser

In de nacht naar maandag zijn er enkele opklaringen, maar vooral in het westen is er kans op mist vanaf zee. In het oosten en noorden kan nog een enkele bui vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 7 tot 9 graden. De wind stelt boven land weinig voor, maar langs de kust waait het matig uit het noorden tot noordwesten.

Maandagochtend begint mogelijk met wat mist, vooral in het westen. Verder is er af en toe zon, maar in het oosten is opnieuw kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 12 tot 16 graden. Bij wat meer zon kan het in het binnenland nog iets warmer worden. De wind is dan matig tot vrij krachtig uit noord tot noordwest.