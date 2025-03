Zaterdag kans op warmterecord én regen met Saharastof

Zaterdag krijgt Nederland te maken met buien waar mogelijk Saharastof in zit. Dat betekent dat regen niet alleen nat, maar ook vies kan zijn: auto's en ramen kunnen bedekt raken met een dunne laag zand. Tussendoor schijnt de zon nog geregeld, en het wordt opnieuw behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar.

Vooral in het noorden van het land, zoals in Groningen, blijft het nog een tijdje vrij zonnig. De temperatuur loopt op tot 16 à 18 graden, met lokaal zelfs 19 graden als de zon goed doorkomt. In De Bilt is er kans op een nieuw warmterecord. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het oosten tot zuidoosten.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het noorden maakt opnieuw kans op een bui. Met minima tussen de 6 en 10 graden blijft het zacht voor de tijd van het jaar.

Zondag is het grotendeels droog, al kan er her en der nog een bui vallen. Er is ook ruimte voor de zon. Het wordt 15 tot 18 graden. De wind is dan zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten. Aan de kust waait hij uit het noorden.

Volgende week wisselvallig

Na het weekend blijft het licht wisselvallig. Elke dag is er kans op wat regen of een bui, maar het blijft vaak ook droog. De zon laat zich af en toe zien. Wel daalt de temperatuur langzaam: halverwege de week is het overdag nog zo'n 13 graden.